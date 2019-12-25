Ботанический сад предупредил посетителей об очередях на входе

Увеличение гостей связано с цветением азалии и "розовых деревьев".

Сотрудники Ботанического сада предупредили петербуржцев о возможных очередях на кассе днем 27 марта. По мнению работников оранжереи, сегодня ожидается рекордное количество гостей. В период школьных каникул дети и взрослые придут полюбоваться азалиями и рододендронами.

Как считают работники Ботанического сада, самые длинные очереди будут в середине дня. Чтобы не нарушать социальную дистанцию, некоторым из посетителей придется ждать на улице.

Сотрудники сада отметили, что азалии и рододендроны будут цвести еще один месяц. Поэтому у гостей есть время, чтобы увидеть цветущие растения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ботаническом саду зацвели японские глицинии.

Фото: "ВКонтакте" / Ботанический сад БИН РАН