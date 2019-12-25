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Ботанический сад предупредил посетителей об очередях на входе
Сегодня, 14:00
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kraratau27

Ботанический сад предупредил посетителей об очередях на входе

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Увеличение гостей связано с цветением азалии и "розовых деревьев".

Сотрудники Ботанического сада предупредили петербуржцев о возможных очередях на кассе днем 27 марта. По мнению работников оранжереи, сегодня ожидается рекордное количество гостей. В период школьных каникул дети и взрослые придут полюбоваться азалиями и рододендронами.

Как считают работники Ботанического сада, самые длинные очереди будут в середине дня. Чтобы не нарушать социальную дистанцию, некоторым из посетителей придется ждать на улице. 

Сотрудники сада отметили, что азалии и рододендроны будут цвести еще один месяц. Поэтому у гостей есть время, чтобы увидеть цветущие растения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ботаническом саду зацвели японские глицинии.

Фото: "ВКонтакте" / Ботанический сад БИН РАН

Теги: апрель, ботанический сад, весна, март, петербург, растения, сакура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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