Николай Лукашенко% автомобили ждут досмотра более двух часов.

Очередь из автомобилей на Крымский мост образовалась со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава министерства по транспорту на полуострове Николай Лукашенко. Специалист заметил, что длина транспортного затора к текущему моменту составляет более пяти километров. Он уточнил, что в ходе проведения профильным ведомством мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту, было установлено образование очереди. На текущий момент время ожидания досмотра машин составило более двух часов.

В ходе проведения Минтрансом Республики Крым мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края. Николай Лукашенко, министр по транспорту Крыма

Чиновнк объяснил, что ради увеличения пропускной способности досмотрового пункта региональными властями был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра, а также усилен контроль за их работой. За предоставленные водителям неудобства Николай Лукашенко принес свои извинения.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ