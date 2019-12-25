Замминистра строительства РФ Максим Егоров оценил Смоляной Мыс в Выборге

Работы по благоустройству Смоляного Мыса будут продолжены.

Смоляной мыс в Выборге продолжит развиваться дальше - замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров посетил территорию на берегу Выборгского залива и поделился советами, как можно обустроить прилегающие земли, докуда еще не добралось благоустройство. Целью визита высокого гостя было проверить и оценить реализацию проекта благоустройства Смоляного мыса, победившего во Всероссийском конкурсе. Смоляной мыс стал, таки образом, показателем выполнения в Ленобласти всей программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Максим Егоров дал положительную оценку проделанной работе, отметив, что проект выполнен на высоком уровне за сравнительно скромные деньги, и при этом весьма востребован местными жителями и туристами.

Мыс Смоляной, он же Терваниеми, расположен на острове Твердыш и отделяет Южную гавань от Выборгского залива. В летний период он привлекает отдыхающих песчаным широким пляжем, стоянкой яхт и кораблей. Строительные работы.в рамках выполнения нацпроекта начались здесь весной 2019 года: подпорную стену у воды укрепили, обновили дорогу, построили велодорожку и удобные тротуары, организовали уличное освещение, спортплощадки с тренажёрами и волейбольные площадки, пляж и места для отдыха, мощеные дорожки и навесы. Здесь проходят фестивали, парусная регата и соревнования по волейболу.

27 мая Градсовету Ленобласти представили проекты благоустройства малых городов региона, из которых 11 отправились на Всероссийский конкурс.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти