Эксперты нашли две угрозы в случае распространения инфекции по стране.

Оценено возможное влияние коронавируса на российский рынок жилья. По мнению члена Общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, есть две существенных угрозы. Об этом эксперт рассказал журналистам из "Ленты.ру".

Первая угроза касается спада покупательской активности населения. В условиях эпидемии граждане не задумываются о покупке жилья. Это приведет к тому, что застройщикам придется закрывать офисы продаж на временный карантин.

Вторым пунктом станет угроза невозможности запуска и завершения строительства согласно срокам. Данная угроза больше носит региональный характер. В отдельных местах проектным финансированием занимается не больше трех кредитных организаций. В них на работе с застройщиками закреплен один человек. От состояния его здоровья будут зависеть оперативные возможности соглашений по выдаче кредитов компаниям.

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