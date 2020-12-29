Оценены последствия перехода петербургских школ на онлайн-обучение

С трудностями пришлось справляться как самим ученикам, так и педагогам.

Все школы Петербурга так или иначе столкнулись с необходимость перейти на дистанционное обучение в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Общеобразовательные учреждения, лицеи и гимназии испытали немало трудностей. Как отмечает "Деловой Петербург", многие эксперты разделяют мнение о неготовности школьников и педагогов к таким неожиданным переменам.

Так, одной из главных проблем стали неполадки в работе онлайн-платформ и слабые навыки учителей в их использовании. Кроме того, по словам представителя онлайн-школы "Фоксфорд" Игоря Страхова, в учебный процесс пришлось вовлечь родителей, которые следили за выполнением домашних заданий и дисциплиной детей гораздо больше обычного.

Кроме того, судя по результатам опроса педагогов, за первую неделю нововведений 60 % учителей из 25 тысяч опрошенных сумели полностью адаптироваться к онлайн-формату. Спустя еще одну неделю к этому числу прибавились еще 30 % респондентов. Схожая статистика наблюдается у родителей - за 2 недели к формату удаленки привыкли 70% опрошенных.

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