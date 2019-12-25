Фонд капремонта позвонит петербуржцам с долгами

Звонки будут поступать на номера петербуржцев, ранее обращавшихся в организацию по телефону "горячей линии".

С ноября Фонд капремонта Северной столицы практикует новый формат оповещения должников. Горожанам будут звонить с напоминанием о необходимости оплаты взносов. Об этом информирует пресс-служба Жилищного комитета.

Звонки будут поступать на номера петербуржцев, ранее обращавшихся в организацию по телефону "горячей линии". Сейчас горожане накопили перед Фондом долгов на 5 млрд рублей. Однако в организации подчеркнули, что получение уведомления об оплате взносов как таковое не означает, что у абонента имеется долг.

Чтобы ознакомится с информацией на счёте, найти нужную квитанцию и оплатить взносы без комиссии, необходимо авторизоваться в личном кабинете сайте ЛК НО "ФКР МКД СПб".

Ранее в "Водоканале" рассказали о подготовке снегоплавильных и снегоприёмных пунктов.

Фото: Фонд капитального ремонта