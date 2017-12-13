Быть или не быть обязательному ЕГЭ по географии?

В Минобрнауки сообщили, что информация в некоторых СМИ недействительна: обязательного экзамена по географии не будет.

Минобрнауки не будет вводить обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по географии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-службы ведомства.

В Минобрнауки отметили, что информация в некоторых СМИ не соответствует действительности. Ранее газета "Известия" опубликовала материал, в котором говорилось, что до конца мая в ведомстве примут законопроект, который обяжет выпускников в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по географии. По словам представителей Минобрнауки эта информация недействительна.

Проект концепции географического образования, разработанный в тесном сотрудничестве с Русским географическим обществом, <…> будет рассмотрен на ближайшем заседании коллегии министерства. В тоже время подчеркнем, что никаких кардинальных изменений устоявшейся системы ЕГЭ в документе не содержится, таким образом данная информация [о введении обязательного ЕГЭ по географии] не соответствует действительности. Пресс-служба ведомства

Ранее мы писали, что школьники будут сдавать ЕГЭ в электронном формате.

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