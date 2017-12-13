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ЕГЭ школьники будут сдавать в электронном формате
Вчера, 18:51
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ProkVad
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ЕГЭ школьники будут сдавать в электронном формате

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ЕГЭ планируют переводить в электронный формат.

Проведение единого государственного экзамена для выпускнико общеобразвательных учреждений в будущем будет проходить в электронном формате, заявил замминистра образования и науки и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на международной конференции "Образ будущего и компетенции 2030" 21 февраля. Для этого, по словам чиновника, будут использоваться облачные технологии и блокчейн.

Развитие технологий проведения ЕГЭ позволит ослабить те меры контроля, которые есть сейчас на экзамене, сделает их ненужными, так как полностью исключит возможность вмешательства человеческого фактора, каких-либо утечек, сделает бессмысленными различного рода шпаргалки.

цитирует чиновника агентство "Москва"

Также в ЕГЭ появятся задания, которые нужно будет выполнить, используя ресурсы Интернета. Для примера: школьникам предложат провести виртуальный эксперимент или моделирование определенной ситуации. Для оценки творческих заданий, по мнению замминистра, также будут использоваться компьютерные технологии.

 

Теги: егэ , спб , школа , школьники , экзамены
Категории: Лента новостей Новости СПб

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