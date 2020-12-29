Объявлены участники нового сезона "Танцев со звездами" на "России-1"

В числе звезд Давид Манукян, Сергей Лазарев и Екатерина Гусева.

Объявлены участники нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия-1". Первый выпуск выйдет в эфир 17 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба канала.

В пары с профессиональными танцорами встанут Сергей Лазарев, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица, Янина Студилина, Давид Манукян, Дмитрий Лысенков, рэпер ST, Антон Шагин, Евгений Морозов и Игорь Миркурбанов.

Некоторые из перечисленных звезд имеют сильную хореографическую подготовку. В частности, хорошо известно о танцевальных способностях Сергея Лазарева, который неоднократно демонстрировал зрителям сложные номера. В состав жюри войдут Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник. Вести проект будет телеведущая Дарья Златопольская.

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Фото: Википедия