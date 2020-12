Загитова выступила в финале "Ледникового периода" с новым страстным номером

Фигуристка выбрала композицию "Will I Make It out Alive" в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли.

В субботу, 26 декабря, за несколько дней до Нового года в эфире Первого канала состоялся показ финального выпуска шоу "Ледниковый период". Подарком для зрителей и участников проекта стало выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей сезона. Показательный номер для Загитовой поставил Илья Авербух. Фигуристка выбрала композицию "Will I Make It out Alive" в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли. От ее выступления у зрителей пробежали мурашки. Алина вышла на лед в новом амплуа. Пожалуй, такой чувственной и страстной Алину Загитову еще не видели. Фрагмент ее выступления появился в сети. Премьера очередного сезона шоу "Ледниковый период" состоялась 3 ноября. В проекте приняли участие 14 пар. В итоге на пьедестал поднялись только три пары. Третье место заняла Регина Тодоренко и Роман Костомаров, на втором оказались Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Абсолютными победителями проекта стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Ранее Авербух откровенно рассказал о романах на шоу "Ледниковый период". Фото: Instagram / azagitova Видео: Instagram / teamzagitova