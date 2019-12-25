Объявлены правила и формат проведения премии "Оскар" в 2021 году

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 25 апреля 2021 года очно.

Представители Американской телеакадемии назвали дату вручения премии "Оскар" в 2021 году. Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 25 апреля 2021 года. Организаторы отказались проводить мероприятие через Zoom, поэтому оно пройдет в очном формате. Об этом пишет Variety.

Стоит отметить, что из-за сложной эпидемиологической обстановки вручение премии перенесли на два месяца. Церемония пройдут в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе. Недавно представители Академии посетили театр, чтобы выяснить, как они смогут обеспечить безопасность присутствующим.

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