The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века

Создатели списка заявили, что он "точно субъективный" и, вероятно, "скандальный" из-за некоторых упущений.

Кинокритики американской газеты The New York Times Манола Даргис и Энтони Скотт составили список лучших актеров XXI века. В него попали 25 имен.

По словам журналистов, этот список точно субъективный" и, вероятно, "скандальный" из-за некоторых упущений. Выбирая лучших актеров, авторы рейтинга не использовали никакую формулу, а ориентировались на признание знаменитостей и собственные вкусы.

Единогласным лидером списка стал Дэнзел Вашингтон. Кинокритики назвали его "титаном экрана", тонким и чувствительным мастером с серьезной старомодной сценической подготовкой и сияющей натурой кинозвезды. Актера можно увидеть в таких фильмах, как "Дежавю", "Вне времени", "Власть страха" и др.

На втором месте оказалась "бесстрашная и завораживающая" французская актриса Изабель Юппер ("Фальшивая служанка", "В объятиях лжи"). В топ-3 также попал трехкратный лауреат премии "Оскар" Дэниел Дэй-Льюис, снявшийся в фильмах "Банды Нью-Йорка", "Линкольн", "Призрачная нить" и др.

В десятку лучших актеров включили Киану Ривза, Николь Кидман, звезду "Паразитов" Сон Кан Хо, китайскую актрису Чжао Тао и др. Также в рейтинге можно увидеть Джулианну Мур, Тильду Суинтон, Майкла Б. Джордана, Катрин Денев, Оскара Айзека и др.

Ранее мы писали, что Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм.

Фото: Instagram / officialdenzelwashingtton