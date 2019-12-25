Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм

Предыдущий рекорд принадлежит кинокомпании MGM.

Netflix может войти в историю премии "Оскар" как компания с наибольшим количеством номинаций в категории "Лучший фильм". Об этом пишет издание Variety.

Предыдущий рекорд был установлен в 1937 году кинокомпанией MGM. Она представила в категории "Лучший фильм" сразу пять картин. Победителем тогда стал "Великий Зигфелд".

Обычно Netflix и так покупает и производит много качественных фильмов. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса, которая не дает многим студиям выпустить свои проекты в прокат, у сервиса набралось особенно много кандидатов на "Оскар".

Согласно правилам, принятым в 2011 году, номинантов в категории "Лучший фильм" может быть 8-9. Со следующего года их будет 10. Наиболее вероятными кандидатами на "Оскар" являются картины Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой" и Дэвида Финчера "Манк".

Ранее мы писали, что певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy.

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