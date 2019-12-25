Объявлена программа кинофестиваля Beat Weekend в Петербурге

Событие пройдет с 14 по 21 октября в двух городских кинотеатрах.

Стали известны даты проведения в Петербурге и программа восьмого фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend – региональной версии московского Beat Film Festival. Фильмы можно будет увидеть с 14 по 21 октября в кинотеатрах "Аврора" и "Формула Кино Галерея", а также онлайн – на площадке Кинопоиск HD, программу которой объявят дополнительно.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть кино о Бэнкси – главном стрит-арт деятеле мира ("В погоне за Бэнкси"), о знаменитом американском писателе Трумене Капоте ("Говорит Трумен Капоте"), фотографе Марта Купер, запечатлевшей множество стрит-арт работ ("Марта Купер: история о граффити").

Отдельный разговор пойдет про феномен интернет-мема лягушонка Пепе ("Ништяк, браток") и историю эволюции голливудского звукового дизайна с участием знаменитых режиссеров ("По волнам: Искусство звука в кино"), фильм о концепт-сторе Colette ("Colette, любовь моя") и картина об особенном мире букинистов и коллекционеров антикварных книг из Нью-Йорка ("Книготорговцы").

Помимо показов фильмов в рамках фестиваля будут проводиться дискуссии, круглые столы, паблик-токи. Расписание и билеты доступны на официальном сайте проекта.

Ранее мы сообщали о том, что спортивный комментатор и блогер Василий Уткин оценил художественный фильм "Стрельцов" режиссера Ильи Учителя.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля