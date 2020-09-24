Василий Уткин прокомментировал фильм "Стрельцов"

Он считает, что картина рассказывает "вообще о другом человеке".

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин оценил фильм "Стрельцов" режиссера Ильи Учителя. По его мнению, главный герой ленты имеет мало общего со своим реальным прототипом, а история рассказывает "вообще о другом человеке". Своим мнением относительно кинопремьеры комментатор поделился на своем YouTube-канале.

"Там другая проблема – этот фильм просто не о Стрельцове. Там очень мало общего с историей Стрельцова, очень многое притянуто", - заявил Василий Уткин.

Спортивная драма "Стрельцов" вышла в российский прокат 24 сентября. Сюжет рассказывает о восходящей звезде советского футбола и кумире миллионов Эдуарде Стрельцове. Вся страна с замиранием в сердце ждет победы СССР на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды на соревнование недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Чтобы вернуться в футбол, Стрельцов должен доказать всем, что он – чемпион.

Главную роль в фильме исполнил Александр Петров. Байопик покажут не только в России, но и в ряде европейских стран. С 4 октября его увидят в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

Ранее мы писали, что группа "КИНО" перенесла осенние концерты на следующий год.

Видео: YouTube / Василий Уткин