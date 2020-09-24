Спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя выходит в прокат в РФ

Главную роль в фильме сыграл Александр Петров.

В четверг, 24 сентября, в российский прокат выходит спортивная драма "Стрельцов" режиссера Ильи Учителя. Об этом пишет "Интерфакс".

Сюжет рассказывает о восходящей звезде советского футбола и кумире миллионов Эдуарде Стрельцове. Вся страна с замиранием в сердце ждет победы СССР на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды на соревнование недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Чтобы вернуться в футбол, Стрельцов должен доказать всем, что он – чемпион.

Главную роль в фильме сыграл Александр Петров. Кроме него в картине снялись Виктор Добронравов, Стася Милославская, Александр Яценко и др. Консультации актерам и съемочной группе давал известный советский и российский экс-футболист Александр Мостовой, также велись беседы с родственниками Стрельцова.

Режиссер Илья Учитель, сын Алексея Учителя, начал снимать байопик в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. Бюджет "Стрельцова" составил 330 млн рублей. Часть из этих денег выделил Фонд кино (40 млн возвратных и 160 млн безвозвратных).

Фильм покажут не только в России, но и в ряде европейских стран. С 4 октября картину увидят в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

Ранее сын Стрельцова оценил игру Петрова в фильме о легендарном футболисте. Игорь Стрельцов заявил, что его отец улыбался очень редко, был серьезным. Петров же, по его словам, везде улыбается.

Видео: YouTube / Central Partnership