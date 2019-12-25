Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Проводить анализы частные клиники смогут уже в мае.

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела в России. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на информацию, предоставленную от частных лабораторий. Медицинские центры готовятся начать принимать анализы на наличие антител к коронавирусу уже в мае этого года.

Специалисты рассказали, что частные клиники отказываются от разработки собственных тест-систем. Однако они готовы поставлять оборудование для их производства. В настоящее время созданием тестом на антитела занимаются несколько компаний в России. Ученые готовят экспресс-систему, которая будет способна определить наличие антител в крови к коронавирусу за 10-15 минут.

Представитель МФТИ Павел Волочков рассказал журналистам, что созданный тест-набор на выявление антител к коронавирусу имеет клиническую и диагностическую значимость для российской медицины. Прежде, чем его начнут использовать, его зарегистрируют в профильном надзорном ведомстве. Оформление документов может занять от одной недели до месяца.

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