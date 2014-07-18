Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Мальмё"

Игра пройдет 29 сентября. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Совсем скоро состоится матч между петербургским "Зенитом" и шведским" Мальмё" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В пресс-службе сине-бело-голых рассказали, кто встретит шведов на поле.

В стартовый состав зенитовцев вошли: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба (капитан команды), Малком. В запасе остались: Кержаков, Хотулев, Ловрен, Бязров, Круговой, Кравцов, Мостовой, Ерохин, Азмун и Кузнецов.

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Ранее мы писали, что из-за матча на "Газпром Арене" автобусы изменили маршруты.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов