Из-за матча на "Газпром Арене" автобусы изменили маршруты

В 19:45 состоится матч "Зенит" – "Мальмё".

Из-за футбольного матча между "Зенитом" и "Мальмё" в рамках Лиги чемпионов, который пройдет 29 сентября на "Газпром Арене", автобусы №№134А, 134Б, К-131, К-232, К-690 изменили свои маршруты. Изменения действуют с 16:45 до 22:45. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобус № 134А начнет свой путь от остановки "Лахтинский разлив", который продолжит по Яхтенной улице и улице Савушкина и завершит на остановке "Афонская улица".

Автобус № 134Б последует от остановки "Афонская улица", проедет по улицам Савушкина и Школьной, путь завершится на остановке "Лахтинский разлив".

Автобус К-131 начнет путь от остановки "Станция Ручьи", направится по Петроградской улице, далее – по Депутатской улице, Эсперовой улице, Солнечной улице и по Константиновскому проспекту.

Автобус К-232 направлен по улице Савушкина без заезда на Приморский проспект. И автобус К-690 направлен по улице Савушкина, Туристской улице до Школьной улицы.

Также в среду, 29 сентября, оба вестибюля станции "Зенит" будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

Ранее Семак рассказал, кто из игроков "Зенита" не выйдет на матч с "Мальмё".