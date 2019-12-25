Отныне по будням станция будет закрыта.

С 1 октября петербургская станция метро "Зенит" изменит режим работы. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе подземки.

Отныне по будням станция будет закрыта. В выходные и праздничные дни на станции будет открыт вестибюль №2. В дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе "Газпром Арена" будут открыты оба вестибюля станции "Зенит".

В пресс-службе добавили, что в среду, 29 сентября, в день проведения матча в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и шведским "Мальмё" оба вестибюля станции будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

Ранее Piter.TV подробно рассказывал, почему "Зенит" была закрыта более года.

Фото: Piter.tv