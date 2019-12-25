Объявлен приём заявок на конкурс строительных проектов НОПРИЗ-2022

Участниками могут стать российские и зарубежные организации, ИП, отдельные авторы, молодые специалисты до 30 лет, а также студенты и аспиранты профильных вузов. Всего в конкурсе представлено 7 номинаций, свои проекты можно представить сразу в нескольких из них.

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков объявило приёме заявок на IX Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ-2022 в сфере строительных проектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Побороться за победу смогут российские и зарубежные организации, ИП, отдельные авторы, молодые специалисты до 30 лет, а также студенты и аспиранты профильных вузов. Конкурс пройдёт в семи номинациях – по его результатам будут определены лучшие проекты в области жилых и общественных зданий и сооружений, объектов промышленного назначения, благоустройства и создания комфортной городской среды, спорта и здравоохранения, генерального плана городского округа (городского поселения, сельского поселения), реставрации (реконструкции) объекта культурного наследия и инженерных изысканий. Отмечается, что один участник может представить одновременно несколько своих работ, но при условии, что они будут рассмотрены в разных номинациях.

Представленные проекты должны быть реализованы не ранее 2018 года. Исключением станут нереализованные работы, а также проекты студентов и аспирантов. Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе истекает 10 октября 2022 года. Для участие необходимо собрать перечень документов, который представлен на сайте, и направить его на электронный адрес konkurs@nopriz.ru. Требования к проекта обозначены в Положении о проведении конкурса.

По решению Конкурсной комиссии будут определены победители среди реализованных и нереализованных проектов, и отдельно, среди студентов и аспирантов. Кроме традиционных призовых первого, второго и третьего мест допускается присуждение победы в номинации нескольким проектам.

Итоги конкурса разместят на официальном сайте НОПРИЗ. Награждение победителей пройдёт в Москве.

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Фото: Строительный Петербург