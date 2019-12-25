В Выборгском районе открылся Центр современного строительства

В нем будут проводить учебные занятия и экскурсии.

В Выборгском районе, на улице Грибалевой, дом №9, корпус 1, открылся Центр современного строительства. Это выставочное пространство, в котором можно познакомиться со строительными технологиями и материалами.

Пространство площадью 800 кв. метров объединяет 30 экспонатов. Они рассказывают о проектировании, строительстве и эксплуатации жилых домов. В торжественной церемонии открытия принимали участие вице-губернаторы Николай Линченко и Ирина Потехина, председатель Госстройнадзора Владимир Болдырев, первый заместитель председателя Комитета по строительству Алексей Гирин и другие.

Центр современного строительства показывает все этапы жизненного цикла здания: с момента задумки и выбора оптимального решения по проектированию до инженерных систем, отделки и эксплуатации. Уверен, что проект принесет пользу и будет пользоваться популярностью. Николай Линченко.

Ожидается, что в Центре, помимо экскурсий, будут проходить учебные занятия для студентов и школьников. Каждый раздел пространства посвящен определенному этапу строительного цикла. Посетители смогут узнать всё о свайных фундаментах, башенных кранах, познакомятся с процессом вентиляции, кондиционирования, увидят современные отопительные приборы.

Фото: Piter.tv