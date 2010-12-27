Объявлен конкурс на обустройство велополосы на Васильевском острове

Велосипедный маршрут займёт 2 км.

Городской центр управления парковками объявил конкурс на размещение велополосы в Василеостровском районе Петербурга. Маршрут пройдёт по Большому пр. от 6-7-й линий до 22-23-й линий, затем продолжится по Большому пр. от 24-25-й линий до Детской улицы. Об этом сообщил пресс-центр комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Размещение велосипедного маршрута должно быть завершено не позднее 30 сентября 2019 года. Обустройство участка от 22-23-й линий до 24-25-й линий будет осуществляться после завершения работ по строительству станции метро "Горный институт".

Всего в 2019 году в Петербурге запланировано размещение 8 новых велосипедных маршрутов протяжённостью порядка 33 км. Обустройство велополосы в Василеостровском районе осуществляется общественной инициативой "Твой бюджет".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге выбрали всех победителей проекта "Твой бюджет".

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