Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Краснодара"

Сердар Азмун и Александр Ерохин появятся на поле с первых минут.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч против "Краснодара", который проходит в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится сегодня в 17:00 вечера. Об этом сообщили в официальном telegram-канале футбольной команды 7 августа.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Сердар Азмун и Артем Дзюба. Капитан команды Деян Ловрен.

В запасе – Даниил Одоевский, Георгий Королев, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов.

Ранее мы сообщали, что этот матч смогут посетить до 1 тыс. зрителей. Возможность выпадет случайным образом и ограниченному числу владельцев абонементов.

Фото: Piter.tv, telegram / Футбольный клуб "Зенит"