У большинства молодых людей не берут тесты на наличие коронавируса.

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом. Об этом журналистам "Вечерней Москвы" рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова. Эксперт рассказала, что молодые люди переносят COVID-19 намного легче, чем пожилые. У таких пациентов болезнь вообще может протекать бессимптомно.

Поэтому нередко ее просто не проверяют прокомментировала медик

Она напомнила, что непроверенный человек может быть носителем вируса и заражать окружающих. Кроме этого, инфекция может постоянно мутировать, а значит, выбирать других жертв. По словам медика, это делает вирус менее опасным для человека. Селькова заметила, что старики более дисциплинированно выполняют рекомендации врачей, чем молодые люди. Нередко последние вообще игнорируют предписания медиков.

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