  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:24
368
lesjasap
Код вставки плеера

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

0 0

Ожирение негативно влияет на пациентов с коронавирусной инфекцией.

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на специалистов здравоохранения. 

Ученые отметили, что индекс массы тела напрямую зависит с выживаемостью при инфекционном заражении. Чем показатель индекса массы больше, тем выше получить сердечно-сосудистые осложнения. Полным людям с инфекцией и хроническими заболеваниями больше грозит приобретение диабета второго типа. Медики напомнили, что пациенты с ожирением имеют больше шансов, что наличие в их организме коронавируса будет протекать в тяжелой форме.

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса.
 

Теги: здоровье, коронавирус, ожирение
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии