Ожирение негативно влияет на пациентов с коронавирусной инфекцией.

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на специалистов здравоохранения.

Ученые отметили, что индекс массы тела напрямую зависит с выживаемостью при инфекционном заражении. Чем показатель индекса массы больше, тем выше получить сердечно-сосудистые осложнения. Полным людям с инфекцией и хроническими заболеваниями больше грозит приобретение диабета второго типа. Медики напомнили, что пациенты с ожирением имеют больше шансов, что наличие в их организме коронавируса будет протекать в тяжелой форме.

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса.

