Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса. Мнение высказал директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев.
Он считает, что COVID-19 распространился слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет. Лукашёв призвал не сравнивать коронавирус с атипичной пневмонией, которую человечеству удалось победить.
Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда, - сказал учёный.
Он добавил, что в будущем, возможно, коронавирус перестанет быть общественно опасным.
Ранее Учёные предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 много лет жил в организме человека.
Видео: YouTube / Фонд Вольное Дело, sergeymeza
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