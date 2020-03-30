"Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда"

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса. Мнение высказал директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев.

Он считает, что COVID-19 распространился слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет. Лукашёв призвал не сравнивать коронавирус с атипичной пневмонией, которую человечеству удалось победить.

Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда, - сказал учёный.

Он добавил, что в будущем, возможно, коронавирус перестанет быть общественно опасным.

Ранее Учёные предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 много лет жил в организме человека.

Видео: YouTube / Фонд Вольное Дело, sergeymeza