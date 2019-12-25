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Объяснена уникальность российского Су-37
Сегодня, 13:06
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lesjasap

Объяснена уникальность российского Су-37

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Журналисты назвали главный минус российского самолета.

Объяснена уникальность российского Су-37. Об этом рассказали журналисты "Российской газеты" со ссылкой на экспертов. Они напомнили, что данный российский истребитель можно считать уникальным. Это первый из пяти боевых самолетов России, который получил двигатель  с управлением векторной тяги (УВТ). 

Как ни парадоксально, но единственным минусом Су-37 была его уникальность. Самолет существовал в одном экземпляре

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Истребитель выгодно отличается маневренностью, которая обеспечивается двигателями АЛ-31ФП с управляемыми гидроцилиндрами сопла. Самолет также оборудован модернизированной  оптико-электронной прицельной системой, РЛС с фазированной антенной решеткой, тепловизором и лазерным дальномером.

Напомним, что Су-37 показывался с 1996 года на мировых авиасалонах. В 2002 году истребитель разбился недалеко от Москвы.

Летчик рассказал о "потеющих ладонях" при дозаправке Су-34.

Теги: истребитель, су-37
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Коровин Данил
Сегодня 13:22

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