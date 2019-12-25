Журналисты назвали главный минус российского самолета.

Объяснена уникальность российского Су-37. Об этом рассказали журналисты "Российской газеты" со ссылкой на экспертов. Они напомнили, что данный российский истребитель можно считать уникальным. Это первый из пяти боевых самолетов России, который получил двигатель с управлением векторной тяги (УВТ).

Как ни парадоксально, но единственным минусом Су-37 была его уникальность. Самолет существовал в одном экземпляре прокомментировали авторы материала

Истребитель выгодно отличается маневренностью, которая обеспечивается двигателями АЛ-31ФП с управляемыми гидроцилиндрами сопла. Самолет также оборудован модернизированной оптико-электронной прицельной системой, РЛС с фазированной антенной решеткой, тепловизором и лазерным дальномером.

Напомним, что Су-37 показывался с 1996 года на мировых авиасалонах. В 2002 году истребитель разбился недалеко от Москвы.

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