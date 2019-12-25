Герой России объяснил, как производится дозаправка истребителя в дневное и ночное время.

Летчик рассказал о "потеющих ладонях" при дозаправке Су-34. Информацией с журналистами из "Российской газеты" поделился заместитель командира эскадрильи, Герой России, майор Андрей Дьяченко. Специалист объяснил, какие впечатления у пилота возникают во время воздушной дозаправки в сверхзвуковом самолете-бомбардировщике танкером Ил-78.

Пилот напомнил, что дозавтравка в истребитель происходит на скорости в 600 километров в час. При этом самолет находится на высоте в пять тысяч километров. Чтобы произвести процесс заправки, летчику необходимо попасть штангой самолета в конус истребителя. Дьяченко добавил, что ночью проводить дозаправку тяжелее, чем при свете дня.

Уже ночными дозаправками даже не удивим никого. Но разница колоссальная прокомментировал летчик

Герой России напомнил, что в темноте пилот самолета видит только габаритные огни ,фару, штангу и конус. Ему необходимо следовать по приборам.

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