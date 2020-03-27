В Италии нет собственной эпидемиологической службы.

Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии. Об этом сообщила реаниматолог Ирина Шлычкова в эфире программы "60 минут" на "России 1". Специалист рассказала, почему по стране коронавирусная инфекция распространилась практически беспрепятственно. Медик напомнила, что в Италии даже не существует эпидемиологической службы. В местных вузах нет такого предмета как эпидемиология.

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Напомним, что по статистике к утру 27 марта в Италии скончались от коронавируса 8,2 тысячи человек. В общей сложности внутри страны инфекцией заразились 80,6 тысяч жителей.

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