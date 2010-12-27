Улицу Циалковского забросали листовками

Чья-то рекламная компания превратилась в мусор в Адмиралтейском районе.

В среду, 14 ноября, петербуржцы заметили в Адмиралтейском районе кучу разбросанных листовок. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, бесхозную макулатуру заметили на улице Циалковского. На снимке видно, что куча бумажек валяется на проезжей части недалеко от автобусной остановки. Чья рекламная компания превратилась в мусор не уточняется.





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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"