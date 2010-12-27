СК занимается делом о массовой драке школьников в Невском районе

Драка "район на район" едва не произошла из-за нелестного комментария в адрес девушки.

Следственный комитет Петербурга начал заниматься расследованием уголовного дела о массовой потасовке между школьниками Фрунзенского и Колпинского районов города. Немногим ранее сотрудники Главка установили, что конфликт произошел из-за бытовой причины: из-за девушки. На данный момент происшествие расценивается как хулиганство.

Напомним, что инцидент произошел днем 11 ноября около станции метро "Рыбацкое". В драке участвовали по меньшей мере 30 подростков. Злоумышленники попали на записи с камер видеонаблюдения во время побега с места событий. Среди них замечены и девушки. Некоторые дети были вооружены битами и даже пистолетами. Нескольких несовершеннолетних удалось задержать. В отделении выяснилось, что юным правонарушителям от 13 до 17 лет.

Фото: Piter.tv