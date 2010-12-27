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В Невском районе полиция остановила драку 30 подростков
Сегодня, 15:10
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lesjasap
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В Невском районе полиция остановила драку 30 подростков

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По сведениям представителей закона, несовершеннолетние хулиганы пошли "район на район".

Правоохранительные органы Петербурга днем в воскресенье остановили массовую драку, в которой принимали участие несовершеннолетние жители города. По информации от оперативников, подростки пошли "стенка на стенку". Конфликт разгорелся в невском районе на перекрестке между Караваевской улицей и Дмитрия Устинова. несколько злоумышленников было задержано.

Отметим, что оппоненты представляли два района Северной столицы: Фрунзенский и Колпинский. Массовой дракой дети собирались разрешить конфликтную ситуацию, которая возникла накануне. В бойне принимало участие около 30 человек, но поймать полиции удалось только шестерых. Задержанным от 13 до 17 лет.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается МВД. Известно, что школьники обучаются в разных учреждениях Петербурга. Серьезных повреждений никто не получил.

Напомним, что "Чижик" полностью запустят к осени 2019 года.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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