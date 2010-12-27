"Чижик" полностью запустят к осени 2019 года

К концу 2018 года полностью реализовать проект не получится.

К осени следующего года создатели концессионного проекта "Чижик" в Петербурге планируют полностью реализовать его. Новые сроки были установлены из-за нехватки времени. К концу 2018 года удастся только запустить несколько участков по направлению к Ириновскому проспекту и Ладожскому вокзалу. Об этом рассказал экс-министр транспорта Максим Соколов.

По словам спикера, также весной получится завершить строительство в депо по Хасанской улице.

Напомним, что концессионное соглашение было подписано в 2016 году. В проект вложено 6,5 миллиардов инвестиций. Общие расходы оцениваются экспертами в 33 миллиарда рублей. За ближайшие 30 лет частный трамвай перевезет по 33,2 миллиона человек ежегодно.

Ранее Piter.tv писал о том, что определилась тройка финалистов: "Пулково" назовут в честь Петра I, Пушкина или Александра Невского.

Фото: vk.com/chizhiklrt