Тройка финалистов: "Пулково" назовут в честь Петра I, Пушкина или Александра Невского

Решение будет принято к концу месяца.

В Петербурге начался завершающий этап проведения конкурса на определение дополнительного названия для аэропорта "Пулково". Среди тройки финалистов местные жители выбрали такие легендарные личности, связанные с историей города, как император Петр Первый, писатель и поэт Александр Пушкин и князь Александр Невский. В срок до 30 ноября определится победитель народного голосования. Сведения опубликованы на официальном сайте конкурсной программы.

Отметим, что деятели были выбраны благодаря социологическому опросу петербуржцев. Его проводили представители ВЦИОМ на прошлом неделе. Из списка, составленного Общественной палатой и интернет-юзерами респонденты выбрали наиболее подходящие, по их мнению, имена для переименования воздушной гавани Северной столицы.

Оглашение результатов финального этапа произойдет 5 декабря.

Напомним, что в 2019 году в Петербурге откроется "Сад ощущений" для слабовидящих детей.

Фото: Piter.tv