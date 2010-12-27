Появились подробности массовой драки школьников в Невском районе

В конфликте были замечены представительницы слабого пола. Многие подростки были вооружены.

Появились новые подробности массового побоища между петербургскими школьниками в Невском районе. Правоохранительные органы Петербурга установили, что некоторые из подростков были вооружены бейсбольными битами и даже пистолетами. Также в драке "стенка на стенку" принимали участие девочки.

О конфликте в полицию сообщили очевидцы. Оперативники смогли разогнать драчунов. Многие бежали по направлению к станции метро "Рыбацкое". Там их зафиксировала камера видеонаблюдения. Отметим, что подростки там и не успели перейти к физической расправе: их спугнули представители закона.

Напомним, что ранее Piter.tv публиковал новость о том, что накануне около 30 несовершеннолетних детей в возрасте 13-17 лет устроили потасовку прямо на улице города. Инцидент произошел на перекрестке Караваевской и Дмитрия Устинова. Некоторых участников "мероприятия" удалось задержать. С ними и родителями проведена профилактическая работа. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Фото: Piter.tv