Обвиняемую во взяточничестве начальницу жилищного агентства отправили под домашний арест

Под арестом она будет находиться до 25 марта.

В пятницу, 27 января, Октябрьский суд Петербурга отправил под домашний арест сотрудницу Жилищного агентства Адмиралтейского района Галину Масленникову. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Ей предъявили обвинение в крупной взятке. Под арестом она будет находиться до 25 марта. 58-летняя Масленникова возглавляет сектор по работе с договорами, указано на сайте районного жилагентства.

Напомним, что 58-летней чиновнице вменяют получение взятки в крупном размере группой лиц. Начальница одного из секторов районного Жилищного агентства пока единственная фигурантка. По версии следствия, с января 2020-го по март прошлого года подозреваемая совместно с неустановленными лицами и через посредников вступала в противозаконные монетарные отношения с коммерсантами.

Предоставляя им в аренду нежилые помещения, принадлежащие городу и вверенные ей для обеспечения содержания, женщина якобы заработала в общей сложности 350 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv