Начальницу сектора Адмиралтейского РЖА задержали по подозрению во взятке

Предоставляя им в аренду нежилые помещения, принадлежащие городу и вверенные ей для обеспечения содержания, женщина якобы заработала в общей сложности 350 тысяч рублей.

Сотрудницу жилищного агентства Адмиралтейского района задержали за вольное распоряжение петербургскими квадратными метрами. Следствие считает, что она подбирала арендаторов с выгодой для себя. Об этом 26 января рассказали в СК по Петербургу.

Так, 58-летней чиновнице вменяют получение взятки в крупном размере группой лиц. Начальница одного из секторов районного Жилищного агентства пока единственная фигурантка. По версии следствия, с января 2020-го по март прошлого года подозреваемая совместно с неустановленными лицами и через посредников вступала в противозаконные монетарные отношения с коммерсантами.

Предоставляя им в аренду нежилые помещения, принадлежащие городу и вверенные ей для обеспечения содержания, женщина якобы заработала в общей сложности 350 тысяч рублей.

В СК уточнили, что деньги она выводила на свой расчетный счет в одном из банков. Обвинение фигурантке пока не предъявлено. Её предполагаемых соучастников устанавливают.

Фото: Piter.tv