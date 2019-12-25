  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Обвиняемого во взятке начальника Пригородного ДРСУ №1 отправли под домашний арест
Сегодня, 20:45
41
smirenny

Обвиняемого во взятке начальника Пригородного ДРСУ №1 отправли под домашний арест

0 0

Петербуржца допрашивали как свидетеля, однако он полностью признал вину.

В четверг, 15 октября, стало известно, что Приморский районный суд избрал меру пресечения в отношении директора Ленинградского областного государственного предприятия "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Алексея Молчанова обвиняют по статье 290 ("Получение взятки в особо крупном размере). Петербуржца отправили под домашний арест до до 13 декабря 2020 года. Молчанова допрашивали как свидетеля, однако он признал вину и дал подробные показания. Так, мужчина в 2018 году за общее покровительство деятельности компании ООО "Контрактор" получил от ее генерального директора незаконное вознаграждение в виде автомобиля "Мерседес-Бенц Е220D" стоимостью 3,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что полицейские из Петербурга получили условный срок за взятки и мошенничество.

Фото: Piter.TV

 

Теги: домашний арест
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии