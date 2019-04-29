Обвиняемого во взрыве в академии Можайского отправили на принудительное лечение

Ранее подсудимый уже проходил лечение.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил подполковника Рифата Закирова на лечение в медицинскую организацию, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчина взорвал Военно-космическую академию им. Можайского в апреле 2019-го года.

Военный суд освободил Закирова от уголовной ответственности. Вместо этого его направили в медучреждение для получения психиатрической помощи в стационаре.

Взрыв в академии на Ждановской набережной произошел 2 апреля прошлого года: обнаруженную в помещении мину не успели перенести в безопасное место. Тогда пострадали четыре человека – в помещении частично обрушилась лестница. В марте Закиров уже проходил психиатрическое лечение, поскольку во время следствия у мужчины нашли расстройство. После лечения он вернулся под домашний арест.

Видео: Piter.TV