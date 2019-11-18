Майор Можайки заплатит штраф 150 тыс. рублей за поборы с курсантов

По словам подсудимого, деньги он хотел потратить и частично потратил на благо учебного заведения.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении майора Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Он получил от курсантов в общей сложности 87 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что осенью 2019-го года Петр Долженков предложил подчиненным ему курсантом свою помощь в решении возможных проблем при сдаче экзаменов на зимней сессии. При этом на самом деле майор не мог повлиять на образовательный процесс из-за занимаемой им должности.

Кроме того, мужчина попросил найти студентов с низкой успеваемостью, чтобы предложить им за денежное вознаграждение в 5 тыс. рублей решить их проблемы с экзаменами. Деньги курсанты переводили на банковскую карту Долженкова. Всего майор получил более 97 тысяч рублей.

Подсудимый частично признал вину. По его словам, полученные деньги он хотел потратить на восстановление материально-техническое базы учебного корпуса в военном городке академии. В дальнейшем все полученные от курсантов деньги Долженков вернул.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец заплатит 150 тысяч рублей за организацию притонов.

Фото: Piter.TV