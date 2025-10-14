Стратегическая сессия "Навигаторы детства" объединила взрослых и детей в Ленобласти

В Ленинградском институте развития образования прошла встреча советников директоров, школьников и родителей. Участники разработали проекты по сохранению культурного наследия и укреплению единства.

В Ленинградском областном институте развития образования состоялась стратегическая сессия под названием "Навигаторы детства: сила в единстве". Мероприятие собрало советников директоров по воспитанию, муниципальных координаторов одноименного проекта, а также школьников и их родителей. Главной темой обсуждения стали векторы развития воспитательной работы в Год единства народов России.

На пленарном заседании перед участниками выступили приглашенные эксперты. Спикеры обозначили ключевые направления для дальнейшей работы, среди которых сохранение нематериального этнокультурного наследия, поддержка русского языка, формирование гражданского самосознания у молодежи и популяризация культуры народов страны. После официальной части присутствующие разделились на команды и приступили к проектным сессиям.

Каждая группа в ходе мозгового штурма создавала практические решения, применимые в реальной воспитательной деятельности. Итоговые проекты оказались разнообразными по тематике, но их объединяла общая идея: воспитание через уважение к национальной культуре и языку, а также вовлечение детей в конкретные дела.

Региональный координатор проекта "Навигаторы детства" Анна Румянцева назвала сессию мощным стартом Года единства. По ее мнению, подлинное единство рождается именно в диалоге детей, родителей и педагогов, когда каждый вносит вклад в сохранение многонационального наследия. Участница из Приозерского района Ксения Иванова добавила, что такие встречи формируют культуру взаимопонимания, а полученные идеи станут основой для совместной работы.

Для гостей мероприятия организовали выставку народных промыслов, подготовленную навигаторами из Соснового Бора. Также семья Евтухович провела мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок, собравший желающих всех возрастов. Проект "Навигаторы детства" реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.

