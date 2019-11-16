Петербуржец заплатит 150 тысяч рублей за организацию притонов

Он содержал притоны, где оказывали интимные услуги, в течение 6 лет.

Выборгским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении уроженца Ленинграда Сергея Гурова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией и содержание притонов). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Следствие установило, что обвиняемый в течение 6 лет существлял техническое сопровождение деятельности притонов, обрабатывал и размещал в интернете фотографии лиц, оказывающих сексуальные услуги жителям и гостям Санкт-Петербурга. Также по нескольким адресам он организовал притоны, где девушки оказывали услуги интимного характера.

Подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении вышеуказанного преступления, изобличил своих соучастников, оказал содействие следствию.

С учетом позиции государственного обвинителя, больного отца Гурова на иждивении, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV