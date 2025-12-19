Петербургский суд закрыл дело о взятке экс майору ГИБДД из-за его медали

Экс полицейский обвиняемый в посредничестве во взятке избежал наказания.

Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное преследование в отношении бывшего майора ГИБДД, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, на основании его государственной награды. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Материалы дела относились к событиям 2018 года. По версии следствия, Дмитрий Скутин выступил посредником при передаче взятки от водителя автомобиля марки Infinity сотруднику ДПС. Первая сумма взятки составляла 10 тысяч рублей, позднее была передана ещё одна сумма в размере 30 тысяч рублей. Разговор о передаче денег был зафиксирован в ходе оперативных мероприятий.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Его рассмотрение неоднократно откладывалось, а в 2024 году материалы возвращались прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения. Летом 2025 года дело вновь поступило в суд. В сентябре того же года обвиняемый Дмитрий Скутин был награждён медалью "За храбрость" за участие в специальной военной операции.

Защита подала ходатайство о прекращении уголовного дела, ссылаясь на наличие государственной награды у подсудимого. Суд удовлетворил ходатайство защиты и постановил прекратить уголовное преследование в отношении бывшего майора ГИБДД Дмитрия Скутина. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, инспектора ДПС, продолжает рассматриваться.

Фото: Piter.TV