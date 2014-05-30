Курсант "Можайки" сбежал из казармы

Руководство академии вызывало его из Воронежской области для написания заявления.

В полицию Петроградского района обратилась мать с заявлением о пропаже 20-летнего сына. Курсант Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского сбежал из казармы. Об этом 26 июня Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам матери, ее сын вылез и сбежал через окно первого этажа казармы "Можайки" 23 июня в 4:30 утра на улице Красного Текстильщика без личных вещей, документов и телефона. На данный момент молодой человек не выходит на связь

Также недавно из больницы в Луге сбежал пациент из ковидного стационара.

Фото: Piter.tv