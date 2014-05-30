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Курсант "Можайки" сбежал из казармы
Сегодня, 15:02
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Курсант "Можайки" сбежал из казармы

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Руководство академии вызывало его из Воронежской области для написания заявления.

В полицию Петроградского района обратилась мать с заявлением о пропаже 20-летнего сына. Курсант Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского сбежал из казармы. Об этом 26 июня Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам матери, ее сын вылез и сбежал через окно первого этажа казармы "Можайки"  23 июня в 4:30 утра на улице Красного Текстильщика без личных вещей, документов и телефона. На данный момент молодой человек не выходит на связь

Также недавно из больницы в Луге сбежал пациент из ковидного стационара.

Фото: Piter.tv

Теги: можайка, поиск, полиция
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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