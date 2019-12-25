В Луге из больницы сбежал пациент с коронавирусом

Из районной больницы города Луга сбежал пациент, переносящий коронавирусную инфекцию. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что ночью 18 июня из госпиталя без разрешения медиков ушел 44-летний житель поселка Городок. До этого мужчина находился в приемном покое. О его пропаже полицейским рассказала медсестра.
Информации о местоположении больного не поступало. Правоохранители ведут поиски пропавшего.
Ранее на Piter.tv сообщили, что за минувшие сутки объем тестирований на коронавирус составил 43336 человек. В Северной столице резко выросли количественные показатели вакцинации.
Фото: Piter.tv
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