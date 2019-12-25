В Петербурге выросли темпы вакцинации от COVID-19

За минувшие сутки в городе привились почти 8 тысяч человек.

В Северной столице резко выросли количественные показатели вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 18 июня.

За последние сутки в Петербурге прививку от коронавируса сделали 7 956 тысяч горожан. Из них 5 663 человека прошли полный цикл вакцинации. Если сравнивать эти показатели с майскими, когда прививку делали около 6 тысяч человек в день, то можно прийти к выводу, что прирост желающих вакцинироваться составил около 2 тысяч.

Сегодня в городе разернуто 134 пункта вакцинации. Пациентам предлагают три вакцины на выбор. Известно, что "Спутник V" имеется во всех точках вакцинации, а "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - по отдельным адресам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в петербургском санатории зафиксировали коронавирусную инфекцию. Мать 17-летней девушки, которая отдыхает в санатории, рассказала, что сотрудники заведения просят забрать детей.

Фото: Piter.tv