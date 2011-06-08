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Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали на два месяца

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Под арест также попали двое обвиняемых в хулиганстве.

Суд в Иркутске арестовал обвиняемого в убийстве школьника на два месяца. Об этом сообщили в иркутской областной прокуратуре.

Инцидент произошел 2 декабря на остановке общественного транспорта "Лисиха" в Иркутске. В ходе конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний подросток. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух участников конфликта в Качугском районе. Еще четверо человек были задержаны в Иркутске. Заведено уголовное дело по статьям "убийство" и "хулиганство".

Решением Октябрьского районного суда с учетом позиции прокурора обвиняемый в убийстве, а также еще двое обвиняемых в хулиганстве арестованы на два месяца.

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Видео: Telegram / Следком

Теги: иркутск, обвиняемый, суд, убийство, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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