Обвиняемого в убийстве школьника изолировали в одиночной камере Крестов

38-летний Петр Ж., обвиняемый в похищении и убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, содержится в одиночной камере следственного изолятора "Кресты-2". Об этом представитель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Алексей Морозов сообщил 78.ru.

Подозреваемого поместили в камеру одиночного содержания, которая предназначена для лиц, впервые оказавшихся под стражей. По данным наблюдателя, условия содержания обвиняемого соответствуют установленным нормам. Его обеспечивают питанием и предметами первой гигиенической необходимости. На вопросы о самочувствии Петр Ж. отвечает, что чувствует себя нормально. В камере не обнаружено посторонних предметов.

Басманный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении Петра Ж. меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта. На судебном заседании подозреваемый полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях. При этом он заявил, что из-за широкого освещения дела в СМИ страдает его несовершеннолетняя дочь.

Следствие считает, что мотивом преступления стали сексуальные домогательства. По версии следствия, Петр Ж. предложил мальчику вступить в интимную связь, а когда ребенок отказался и пригрозил обратиться в полицию, совершил убийство. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого был изъят компьютер, на котором обнаружены файлы с материалами порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга