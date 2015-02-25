Обвиняемого в убийстве посетителя кафе-шавермы на Южном шоссе отправили под стражу

59-летнего уроженца Азербайджана обвинили в убийстве 38-летнего петербуржца.

В Петербурге отправили под стражу подозреваемого в убийстве посетителя кафе-шавермы на Южном шоссе. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Злоумышленник будет находиться под стражей до 17 февраля. 59-летнего уроженца Азербайджана обвинили в убийстве 38-летнего петербуржца.

Следователи считают, что агрессивный иностранец ударил ножом в грудь 38-летнего мужчину, который заглянул в кафе. Причина конфликта устанавливается.

Пострадавший получил серьезное ранение. Мужчину доставили в больницу. Спасти его не удалось.

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

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