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Обвиняемого в убийстве посетителя кафе-шавермы на Южном шоссе отправили под стражу
Сегодня, 16:07
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Обвиняемого в убийстве посетителя кафе-шавермы на Южном шоссе отправили под стражу

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59-летнего уроженца Азербайджана обвинили в убийстве 38-летнего петербуржца. 

В Петербурге отправили под стражу подозреваемого в убийстве посетителя кафе-шавермы на Южном шоссе. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Злоумышленник будет находиться под стражей до 17 февраля. 59-летнего уроженца Азербайджана обвинили в убийстве 38-летнего петербуржца. 

Следователи считают, что агрессивный иностранец ударил ножом в грудь 38-летнего мужчину, который заглянул в кафе. Причина конфликта устанавливается.

Пострадавший получил серьезное ранение. Мужчину доставили в больницу. Спасти его не удалось.

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: главарь банковских налетчиков осужден в Петербурге на 12 лет.

Фото: Pxhere

Теги: убийство, шаверма, южное шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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